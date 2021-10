Calciomercato Juve, girandola di cessioni e doppio colpo: svolta immediata

La Juve ragiona sulle possibili soluzioni sul calciomercato, in entrata come in uscita. Pronto il doppio colpo, ma servono le cessioni

La Juve non ha avuto un inizio di stagione semplice, dopo un calciomercato complicato che ha portato anche all’addio di Cristiano Ronaldo.

Ora i bianconeri potrebbero avviare una ristrutturazione ancora più profonda a partire da gennaio. La Vecchia Signora, infatti, tenterà un doppio colpo molto importante per rinnovare la rosa. La Juventus torna alla carica per due obiettivi di cui a lungo si era parlato già nel calciomercato estivo. Stiamo parlando di Axel Witsel e Dusan Vlahovic, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’. L’attaccante sembra ormai agli sgoccioli della sua avventura alla Fiorentina, dopo aver rifiutato la proposta di rinnovo della Viola. Il suo costo, però, è proibitivo e si aggira sui 65 milioni di euro. Witsel rappresenta sicuramente un profilo dalla valutazione più bassa, sugli 8 milioni, ma è un nome che piace: stavolta potrebbe davvero essere quella buona.

Calciomercato Juve, le cessioni per finanziare i colpi

Non solo entrate, perché anche in uscita la Juventus deve muoversi con il primo obiettivo di finanziare i colpi in canna. In tal senso, sono diversi i nomi che potrebbero lasciare Torino, dopo un rendimento altalenante o poco convincente. Il primo della lista è Aaron Ramsey: il suo stipendio altissimo pesa sui bilanci bianconeri che potrebbero liberarlo già a gennaio, anche solo per un paio di milioni. Anche Weston McKennie, rappresenta, ormai da diverse settimane, un nome in uscita. La Juventus metterebbe a referto una plusvalenza con più di 19 milioni. E a sorpresa nella lista dei partenti potrebbe finire anche Dejan Kulusevski: per l’offerta giusta, infatti, l’esterno d’attacco potrebbe lasciare la Juventus. Se ne parla dai 25 milioni in su.