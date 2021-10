Juventus, Cassano stronca Allegri: “Follia allo stato puro”

Continuano a piovere critiche per Massimiliano Allegri, e questa volta è Antonio Cassano a scagliarsi contro il tecnico della Juventus

La Juventus non riesce a trovare una continuità di risultati che permetta di risalire la classifica e tornare a lottare per lo scudetto. Milan e Napoli vanno veloci, mentre i bianconeri continuano a fermarsi.

Così non mancano ovviamente le critiche a Massimiliano Allegri, tornato alla Juventus dopo due anni, ma fino ad ora senza rispettare le aspettative. A criticare il tecnico toscano questa volta è anche Antonio Cassano, soffermandosi soprattutto sulla gestione di Federico Chiesa.

Juventus, Cassano duro su Allegri: “Chiesa in panchina è follia”

La Juventus in questo inizio di stagione è irriconoscibile e distante ben 13 punti dal primo posto in classifica. L’Allegri 2.0 è partito nel peggiore dei modi, e ovviamente piovono le critiche al tecnico toscano.

Anche Antonio Cassano non ci va leggero e ai microfoni della ‘Bobo TV’ afferma: “La squadra soffre perché non riesce ad esprimersi. Gli unici che si divertono sono i difensori, che giocano vicino alla porta e con le qualità che hanno chiudono sempre gli attaccanti avversari”. Poi su Chiesa e Cuadrado tuona: “Cuadrado è irriconoscibile nonostante sia un giocatore incredibile. Chiesa è un animale, una belva che ha fatto la differenza un mese fa. Ora non sembra lui, sembra il cugino. Se non si diverte poi la colpa non è mia, c’è Allegri in panchina che guadagna 10 milioni di euro l’anno. Lasciare Chiesa in panchina è follia allo stato puro”. Un Cassano, insomma, che quasi ‘esonera’ Allegri vista la crisi della Juve e le controverse scelte tattiche del tecnico.