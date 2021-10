La Juventus vede sfumare uno degli obiettivi nel mirino per rinforzare la difesa: arriva l’annuncio del centrale

Inizio di stagione da incubo per la Juventus, che non riesce a trovare continuità nei risultati in campionato.

I bianconeri dopo l’ultima pesante sconfitta casalinga contro il Sassuolo oggi affronterà la difficile trasferta di Verona. Guardando anche le statistiche, i bianconeri subiscono anche molti gol, 13 in dieci partite disputate fino ad ora. Così i bianconeri da tempo avrebbero messo nel mirino un difensore per rinforzare la retroguardia, ma l’obiettivo ormai sembrerebbe sfumare. Arriva un annuncio che taglia fuori i bianconeri.

Juventus, sfuma l’obiettivo Rudiger: annuncio che allontana l’addio al Chelsea

Tra i giocatori che fanno gola per la prossima stagione poiché in scadenza di contratto c’è sicuramente Antonio Rudiger. Il difensore del Chelsea infatti ha il contratto in scadenza nel 2022 e per ora non si è parlato di rinnovo. Il centrale tedesco sarebbe nel mirino anche della Juventus, ma le sue recenti parole allontanano l’addio da Londra.

Infatti ai microfoni del ‘The Guardian’ Rudiger ha affermato: “Tuchel mi ha dato una nuova vita, mi ha dato tutto ciò che mi aspettavo”. Un annuncio implicito sulla volontà di restare ancora in maglia ‘Blues’.