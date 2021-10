La trasferta a Verona non inizia nel migliore dei modi per la Juventus: difensore out all’improvviso, lascia anche il ritiro

Trasferta a Verona per provare a tornare a vincere per la Juventus. Dopo il pesante scivolone in casa contro il Sassuolo, quella di oggi diventa una partita da non sbagliare assolutamente per i bianconeri. Per Massimiliano Allegri però non arrivano buone notizie per quanto riguarda la retroguardia juventina.

Daniele Rugani infatti ha accusato dei problemi di gastroenterite e dunque non sarà a disposizione per il match delle 18. Il centrale difensivo ha anche lasciato il ritiro bianconero. Dunque ancor prima di iniziare si mette in salita la trasferta per la Juventus.