Via libera Juventus: super occasione dal Real Madrid

La Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato in vista della prossima stagione per possibili colpi da urlo

Il club bianconero vuole evitare di commettere gli errori del passato. E così la Juventus vuole arrivare a giocatori di livello assoluto in vista della prossima stagione: idea avvicente in casa Real Madrid.

Come svelato dal portale “El Nacional” Edin Hazard, arrivato a Madrid per circa 160 milioni di euro, ha tradito le attese senza consacrarsi nel calcio che conta. A causa di tanti infortuni, il talentuoso giocatore belga ha giocato spesso sotto al suo reale livello: nella prossima sessione di mercato potrebbe andare via definitivamente dalla capitale spagnola.

LEGGI ANCHE >>> Critiche per Chiellini: “Sta creando problemi, meglio se smette”

L’ex Chelsea avrebbe rifiutato così l’offerta importante del Newcastle, che vuole diventare un punto di riferimento in Premier League dopo il cambio di proprietà. Il club inglese lo aveva messo nel mirino, ma la sua idea non è quella di trasferirsi nuovamente in Inghilterra.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Nedved non le manda a dire: “Le vostre parole fanno male”

Calciomercato Juventus, suggestione Hazard per i bianconeri

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

La Juventus potrebbe pensare sempre a lui per rinforzare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri, che ha bisogno di nomi suggestivi dopo l’addio di Cristiano Ronaldo. Al momento si tratta soltanto di un’idea entusiasmante, ma non ci sono stati al momento reali contatti tra le parti.

Edin Hazard vuole recuperare il tempo perso finora nella capitale spagnola: il suo rendimento con la maglia del Real Madrid non è stato affatto entusiasmante. I bianconeri continuano a monitorare da vicino la situazione del belga in vista del suo futuro.