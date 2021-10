Scambio Inter Juventus: la clamorosa suggestione di calciomercato

Juventus e Inter sono sempre molto attive sul fronte calciomercato: idea di uno scambio suggestivo in vista del futuro

Il calciomercato continua a regalare suggestioni in vista dei prossimi mesi. Inter e Juventus sono sempre molto attive su questo fronte con la possibilità di arrivare a colpi da urlo.

Al momento è in stand-by il discorso rinnovo per il centrale olandese de Vrij: Raiola arriverà a Milano soltanto a novembre per la possibile intesa. La scadenza del contratto è sempre a giugno 2023 e così potrebbe esserci anche un’idea per l’addio del giocatore nerazzurro, sempre il perno della difesa.

Calciomercato Inter Juventus, idea scambio da urlo

In casa Juventus sul mercato c’è il centrocampista, Weston Mckennie, che ha trovato il suo primo gol in stagione contro il Sassuolo. E così ci sarebbe anche l’idea di un possibile scambio che la società nerazzurra non prenderà minimamente in considerazione.

La Juventus intende rinforzare nei prossimi mesi il pacchetto difensivo con calciatori di livello assoluto per essere all’altezza della situazione anche in Champions League. L’obiettivo della compagine bianconera continua ad essere quello di rivoluzione totale dpo gli ultimi anni ricchi di delusioni.

