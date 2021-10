Paura Inter, Skriniar in bilico: top club pronto all’assalto

L’Inter rischia di perdere il big della difesa già a partire dalla prossima estate: pronto un assalto dal Real Madrid

È stato un avvio di stagione particolare per l’Inter, che ha perso qualche punto in campionato in queste prime giornate ma può ancora ambire alla prima posizione in classifica visto il distacco di sette punti dalla vetta. Al primo posto attualmente c’è il Milan che potrebbe essere raggiunto dal Napoli in queste ore.

Calciomercato Inter, pericolo Skriniar: il Real Madrid prepara l’assalto low cost

Sei vittorie, tre pareggi e una sconfitta per l’Inter che non ha comunque vissuto un avvio così disastroso. Milan Skriniar è stato tra i migliori fino a questo momento, ha già realizzato due reti in campionato e inoltre si è dimostrato ancora una volta più che affidabile nel reparto arretrato.

Il calciatore slovacco però ha un contratto in scadenza nel 2023 e la sua posizione potrebbe essere in bilico per il futuro. Secondo quanto riportato da ‘Diario Gol’, il Real Madrid starebbe osservando Skriniar e vorrebbe tentare un assalto in estate a prezzo basso in caso di mancato rinnovo. Le cifre dell’acquisto si aggirerebbero sui 25-30 milioni di euro.

Dalla Spagna dunque lanciano l’idea di un possibile attacco da parte del Real Madrid per sistemare la propria difesa con Milan Skriniar dopo gli addii di Varane e Sergio Ramos.