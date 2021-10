Addio Inter, scambio con il pupillo di Inzaghi: no secco

Simone Inzaghi sogna un clamoroso scambio per la sua Inter: pupillo nel mirino, c’è il secco no in Serie A

Archiviato il netto 0-2 in casa dell’Empoli, per l’Inter è tempo di preparare il lunch match domenicale, a San Siro, contro l’Udinese. I nerazzurri puntano al vertice, con un ritardo di 7 punti dal Milan capolista senza smettere di valutare le prossime operazioni di calciomercato, tra gennaio e giugno. In tal senso, una delle ultime approdate nella Milano nerazzurra sta deludendo le aspettative e potrebbe già partire, con l’idea di Simone Inzaghi di imbastire un clamoroso ed inatteso scambio in Serie A.

LEGGI ANCHE >>>Scambio con l’ex Inter: il nuovo tentativo della Juve per liberarsi di Ramsey

Si tratta di Denzel Dumfries che la società meneghina, dopo aver acquistato il terzino dal PSV, potrebbe già decidere di cederlo nel prossimo mercato. Dumfries ha fino ad ora giocato poco, non riuscendo a brillare nelle apparizioni anche a gara in corso con la maglia dei campioni d’Italia. Ecco perchè Marotta e Inzaghi avrebbero valutato l’addio del 25enne di Rotterdam, attraverso un clamoroso scambio con la Lazio.

LEGGI ANCHE >>>Marotta anticipa tutti: ecco il prossimo gioiello dell’Inter

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Inter, addio Dumfries: scambio con la Lazio

Secondo quanto riportato da ‘Interlive.it‘, una possibilità all’orizzonte potrebbe essere quella dello scambio tra l’ex PSV, arrivato per 15 milioni in estate come erede di Hakimi, e Manuel Lazzari della Lazio.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il laterale biancoceleste conosce bene il gioco di Inzaghi e si integrerebbe alla perfezione negli schemi dei campioni d’Italia.

LEGGI ANCHE >>>Scambio con l’ex Inter: il nuovo tentativo della Juve per liberarsi di Ramsey

LEGGI ANCHE >>>Colpo dell’Atletico Madrid: Simeone pesca in Serie A

Un’operazione, però, decisamente complicata vista anche la differente valutazione dei due e terzini (Lotito lascerebbe partire Lazzari per non meno di 25 milioni di euro).