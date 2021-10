La Juventus di Allegri non decolla ed è al lavoro per la prossima estate di calciomercato: nel mirino Sergej Milinkovic-Savic e Dusan Vlahovic

Brutta batosta per la Juventus di Massimiliano Allegri ieri sera in casa contro il Sassuolo di Alessio Dionisi. I bianconeri, dopo il pareggio esterno contro l’Inter di Simone Inzaghi, sono caduti sotto i colpi messi a segno da Frattesi e Maxime Lopez nel turno infrasettimanale. Un brutto blackout per la Juventus che la allontana, e non di poco, dal vertice della classifica del campionato italiano di Serie A con l’obiettivo scudetto che ormai sembra soltanto un bel sogno ed un quarto posto da agguantare per riuscire a seguire il treno Champions. Sotto accusa è finito il centrocampo della squadra di Allegri, ma anche l’attacco, in questo inizio di stagione, è apparso decisamente sterile.

E’ per questo che nella prossima estate di calciomercato, la Juventus dovrà rivoluzionare la rosa se vorrà tornare competitiva ai massimi livelli in Italia, magari con l’arrivo di due top player proprio dalla Serie A: Sergej Milinkovic-Savic della Lazio di Claudio Lotito e Dusan Vlahovic, centravanti della Fiorentina di Rocco Commisso. Ecco come possono arrivare.

Calciomercato Juventus, obiettivi Milinkovic e Vlahovic: ecco la strategia

La Juventus, che nell’ultima finestra di mercato ha speso molto poco per i trasferimenti, potrebbe avere da parte un bel tesoretto per la prossima estate. Probabilmente, la cifra necessaria per riuscire ad arrivare ai due giocatori serbi è di circa 150 milioni di euro che la Vecchia Signora raggiungerebbe con il tesoretto e con alcune operazioni in uscita.

Le probabili partenze di Ramsey e Rabiot ad esempio libereranno un grande spazio salariale, visti gli ingaggi da 7 milioni di euro a stagione dei due centrocampisti. Anche McKennie, valutato circa 30 milioni, potrebbe salutare. Un altro risparmio inoltre arriverebbe dal mancato riscatto di Alvaro Morata. Se lo spagnolo non dovesse convincere, la Juventus potrebbe anche decidere di non andare fino in fondo e lasciare l’attaccante all’Atletico Madrid, squadra proprietaria del suo cartellino.