Svolta Inter, arriva l’annuncio: pronto il rinnovo fino al 2026

Marotta è alle prese con i rinnovi contrattuali dei giocatori della rosa dell’Inter. Arriva la svolta su uno dei big

Dopo aver raccimolato un punto in due partite, l’Inter ha ritrovato la vittoria ad Empoli. D’Ambrosio e Dimarco hanno permesso ai nerazzurri di volare soli al terzo posto. Simone Inzaghi, in tribuna per squalifica in Toscana, ospiterà l’Udinese nel lunch match dell’undicesimo turno.

Intanto, dall’Argentina è arrivato un annuncio che rassicura i tifosi dell’Inter. Secondo le indiscrezioni di ‘Tyc Sports’, il rinnovo di Lautaro Martinez sarebbe in arrivo. L’attaccante classe 1997, ha attualmente un contratto in scadenza per giugno 2023. Beppe Marotta avrebbe messo sul piatto un prolungamento contrattuale fino al 2026, senza la clausola rescissoria. Lautaro potrà così continuare ad aumentare il suo bottino in nerazzurro, ora arrivato a quota 54 reti.