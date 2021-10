Calciomercato Milan, Maldini tradito: accordo clamoroso

Uno degli obiettivi di mercato dei rossoneri potrebbe saltare a causa della strategia del Siviglia, che è convinto di poter arrivare al giocatore a parametro zero

Passano i giorni, le settimane e i mesi, e i giocatori in scadenza di contratto restii a rinnovare l’accordo col loro club di appartenenza diventano pedine sempre più appetibili ai grandi club. Tra questi c’è un attaccante da tempo nel mirino del Milan, che per anticipare la concorrenza aveva pianificato di prendere il giocatore già a gennaio.

Come in tutte le telenovele che si rispettano, ecco però il colpo di scena: il Siviglia avrebbe approntato, col gradimento del giocatore, una strategia che taglierebbe fuori i rossoneri dalla corsa all’acquisto. A riferirlo è il portale spagnol esperto di mercato El Gol Digital.

Belotti, il Siviglia è più di una tentazione: Milan spiazzato

La dirigenza rossonera era convinta di poter strappare Andrea Belotti già nella sessione invernale di scambi, anticipando così le pretendenti ed evitando pericolose aste sull’ingaggio quando il giocatore si sarebbe liberato a parametro zero. Il club andaluso però, forte di un accordo col centravanti, starebbe aspettando la naturale scadenza del contratto per tesserarlo senza costi aggiuntivi.

L’indiscrezione ha letteralmente spiazzato Maldini e Massara, che da tempo stavano corteggiando la punta sicuri del fatto loro. A sorpresa però, il Gallo avrebbe fatto sapere di preferire la destinazione spagnola, rifiutando tutte le offerte per poi essere disponibile a trasferirsi in Andalusia dal prossimo 1 luglio. A questo punto si attende la risposta della dirigenza rossonera. Che non potrà non riguardare anche un aumento dell’ingaggio promesso al centravanti.