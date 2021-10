Colpo dell’Atletico Madrid: Simeone pesca in Serie A

L’Atletico guarda in Serie A, non solo per spiare il Milan, avversario di Champions League. Simeone punta sull’attaccante

La Serie A e la Liga spagnola sono alle prese con il turno infrasettimanale di campionato. Una giornata, in cui le due squadre di Madrid tenteranno di agganciare il sorprendente Real Sociedad, in vetta alla classifica. Situazione diversa in Italia, dove Milan e Napoli hanno già allungato sulle inseguitrici: +7 sull’Inter e +10 sulla Juventus.

L’Atletico Madrid ha espugnato San Siro nel girone di Champions League. Tra Europa e Liga, gli uomini di Simeone hanno realizzato 17 reti in 13 partite. Una media veramente bassa anche se El Cholo ha abituato a questo nel corso degli anni. Dalla prossima stagione, ammesso che lui resti sulla panchina dei Colchoneros, potrebbe esserci un nuovo rinforzo per il suo reparto offensivo, direttamente dalla Serie A.

Atletico Madrid, Simeone pensa al figlio Giovanni per l’attacco

Diego Simeone starebbe pensando di portare suo figlio all’Atletico Madrid. Giovanni Simeone, in forza all’Hellas Verona, ha già realizzato sei gol in sette partite in campionato, di cui quattro alla Lazio. Le reti appena siglate, portano a quota 56 il suo personale bottino in Serie A. Obiettivo raggiunto con le maglie di Fiorentina, Genoa, Cagliari e Hellas Verona.

Il cartellino del Cholito è di proprietà del Cagliari e il suo contratto scade nel 2024. Secondo ‘Fijaches.net’, Diego Simeone starebbe convincendo la dirigenza dell’Atletico Madrid per portare il figlio, Giovanni, al Wanda Metropolitano.