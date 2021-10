Il PSG molla Icardi, maxi offerta: scambio inaspettato in Serie A!

Mauro Icardi nuovamente in Serie A: clamoroso scambio a sorpresa, ecco la super offerta alla big italiana

Non è un mistero che Mauro Icardi stia vivendo uno dei momenti più difficili in carriera. Dallo scarso spazio con la maglia del PSG fino alla recente rottura, ancora tutta da decifrare, con la moglie (e agente) Wanda Nara. Il PSG, nonostante un ricchissimo contratto firmato dall’ex Inter fino al 30 giugno 2024, ha tutta l’intenzione di cederlo alla giusta occasione nelle prossime sessioni di calciomercato. Ecco quindi che l’argentino potrebbe fare ritorno in Serie A, visto il forte interesse di Leonardo per uno dei grandi protagonisti del calcio italiano in questo primo scorcio di stagione. Si tratta di Victor Osimhen che con il Napoli sta stupendo tutti ed è uno dei maggiori candidati a vincere il titolo di capocannoniere di Serie A a fine stagione.

LEGGI ANCHE >>>Napoli, Insigne ancora in bilico: il sostituto arriva dalla Juventus

‘Il Mattino’ quest’oggi titola ‘Mister 100 milioni‘, con Victor Osimhen sorridente ed in primo piano. Un inizio stratosferico per l’ex talento del Lille che a 22 anni è già andato a segno 8 volte, con 1 assist vincente, in 9 giornate di Serie A. Numeri importanti che avrebbero fatto drizzare le antenne del PSG, a caccia di un nuovo attaccante visto il ‘caso’ Icardi. La rottura tra l’ex capitano dell’Inter e la moglie-agente Wanda Nara allontana da Parigi il bomber argentino che il club di Al-Khelaifi avrebbe in mente di offrire proprio al Napoli per Osimhen.

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Napoli, dubbi sul rinnovo: parla Insigne

Icardi e cash: il PSG tenta il Napoli

Come detto, la valutazione del Napoli per il suo gioiello raggiungerebbe i 100 milioni che il club francese abbasserebbe, in buona parte, con l’inserimento del cartellino di Icardi. Sarebbero dunque 55 i milioni di euro cash da destinare alla società di Aurelio De Laurentiis più, come anticipato, Icardi che il PSG valuta non meno di 45 milioni.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Tra contropartita e cash, dunque, la stima fatta dal Napoli per il classe 1998 verrebbe pienamente soddisfatta dai parigini.

LEGGI ANCHE >>>Offerta a sorpresa: gioiello brasiliano per Milan e Napoli

Adesso la palla passa a Spalletti e soprattutto De Laurentiis, che difficilmente però lasceranno partire il prodigio nigeriano che sta sbocciando con gli azzurri, giornata dopo giornata.