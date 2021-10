Offerta a sorpresa: gioiello brasiliano per Milan e Napoli

Il calciomercato di Napoli e Milan può vedere una ghiotta occasione estera: c’è l’offerta per il talentuoso brasiliano

Un inizio di stagione da assoluti protagonisti quello di Napoli e Milan, che dominano al momento la Serie A e potrebbero incrociare le strade anche in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Da un lato gli azzurri di Spalletti, a punteggio pieno e che dopo la sosta affronterà il Torino: dall’altro la squadra rossonera impegnato a San Siro contro l’Hellas Verona. In ottica mercato, potrebbe già ad inizio 2022 spuntare una suggestiva ipotesi per l’attacco di Napoli e Milan, direttamente dal Portogallo. Il Benfica sembrerebbe infatti intenzionato a privarsi di uno dei suoi talenti, arrivato solo la scorsa estate e pronto subito a partire visto lo scarso rendimento in Primeira Liga. Si tratta del brasiliano Everton, a lungo accostato al club di via Aldo Rossi e che, adesso, potrebbe tornare fortemente di moda per la Serie A.

Milan e Napoli, c’è la proposta: cifre e dettagli

Il Benfica, dopo averlo pagato 20 milioni al Gremio lo scorso agosto, adesso pretenderebbe 20-22 milioni per salutare l’esterno verdeoro.

Una proposta a Milan e Napoli che potrebbero dunque valutare l’assalto a Everton, reduce da 13 presenze, 1 assist e soli 567′ in campo con la maglia del Benfica.

Situazione dunque in divenire, per il classe 1996 potrebbero aprirsi le porte della Serie A: Milan e Napoli alla finestra.