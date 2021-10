Jolly a zero per il Milan: colpo blaugrana con l’addio di Florenzi

Il Milan valuta un possibile rinforzo, a costo zero, per il prossimo giugno: talento gratis, Florenzi può salutare

La vittoria sull’Atalanta mantiene ben saldo al secondo posto in Serie A il Milan che, al netto del pari con la Juventus, resta in scia del Napoli capolista. Un momento importante, quello vissuto in campionato dalla squadra meneghina che senza indugi guarda già ai possibili prossimi colpi di calciomercato. In tal senso, tra le note ‘stonate’ in questo primo scorcio di stagione vi è in parte Alessandro Florenzi. Arrivato in prestito con diritto di riscatto dalla Roma, il polivalente esterno, sia per gli infortuni che per dettami tattici, non ha brillato troppo lasciando spazio il più delle volte a Calabria. Adesso, con l’operazione al ginocchio e i circa 30 giorni di stop, il Milan pensa al profilo che, in futuro, potrebbe rimpiazzare il 30enne in scadenza nel 2023 con la società capitolina. In caso di mancato riscatto di Florenzi, l’idea della società di Elliott sarebbe quella di guardare in Spagna, più precisamente in casa Barcellona al quale nelle scorse settimane hanno pensato anche Juventus ed Inter.

Milan-Florenzi, riscatto in bilico: sostituto a zero

Il nome caldo può quindi essere quello di Sergi Roberto, in scadenza il prossimo giugno e considerato un prezioso jolly dalla dirigenza milanista.

Il rinnovo con la società di Laporta resta difficile e, alle giuste condizioni economiche (adesso il terzino guadagna poco meno di 4 milioni netti a stagione) può diventare una pista calda.

La palla passa al campo, con le prestazioni di Florenzi nei prossimi mesi che decreteranno il possibile assalto a Sergi Roberto da parte di Maldini e Massara.