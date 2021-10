L’agente Mino Raiola pronto a scaldare le prossime sessioni di mercato con un talento a zero che piace a Juventus e Milan

Il calciomercato non dorme mai e le big d’Europa iniziano a sondare il terreno per possibili colpi da sferrare nelle prossime sessioni. Riflettori puntati, in primis, sui grandi talenti in scadenza di contratto e acquistabili a costo zero. I nomi di Pogba, Mbappé e Lorenzo Insigne sono solo alcuni dei tanti e in Serie A club come Juventus e Milan stanno già valutando il da farsi.

Le squadre, ma anche gli agenti sono decisivi in queste situazioni. L’esempio Donnarumma è l’ultimo in ordine cronologico, ma Mino Raiola potrebbe ripetersi nella prossima estate. Da qualche settimana, nella sua scuderia, è infatti entrato Noussair Mazraoui, esterno destro di 23 anni in scadenza nel 2022 con l’Ajax.

Obiettivo Mazraoui: il talento di Raiola piace a Juve e Milan

Secondo quanto riferisce calciomercato.it, il giocatore avrebbe manifestato la voglia di non rinnovare il suo contratto con i Lancieri e di mettersi in competizione in campionati più probanti. Il marocchino ha già trovato un assist in Champions League e nelle prime otto giornate di Eredivisie ha collezionato quattro gol e due passaggi vincenti. Il futuro della fascia destra è suo e in Serie A si pensa all’affare.

Il portale riferisce di come Raiola sia già all’azione per trovare una sistemazione a Mazraoui. Juventus e Milan sono al momento le spettatrici maggiormente interessate, ma sul giocatore ci sarebbe anche la Roma. Ancora nessuna offerta è stata formulata, solo antenne ritte sul marocchino, in passato accostato anche a Napoli e Lazio.