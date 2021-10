Triplo addio a zero, che rischio per il Milan: le ultime

Il Milan continua a lavorare sul fronte rinnovi con possibili addio in vista della prossima stagione: le ultime in casa rossonera

Saranno mesi intensi in casa Milan. La società rossonera è sempre al lavoro per trovare una soluzione per quanto riguarda i rinnovi contrattuali dei migliori calciatori a disposizione di Stefano Pioli. Così dovrà risolvere la situazione dei giocatori in scadenza, come Kjaer, Romagnoli e Kessie.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, il PSG all’ assalto del big: 60 milioni di euro!

Calciomercato Milan, da Kessie a Kjaer: la situazione rinnovi

I tre vivono situazioni differenti tra di loro. In primis, c’è il centrocampista ivoriano Kessie, che non ha ancora comunicato la sua decisione alla società rossonera dopo la proposta rossonera. Al momento le parti sono sempre distanti vista la domanda e l’offerta: se non dovesse venire incontro alle esigenze del Milan, il centrocampista dirà addio al club milanese. La società vorrebbe trattenerlo così alle sue condizioni.

LEGGI ANCHE>>>Svolta Juventus: fumata bianca e firma per Dybala

Come svelato da Sky Sport, situazione differente per il rinnovo di Romagnoli visto che ci sono stati contatti per il rinnovo. La società vorrebbe rinnovare il legame contrattuale del difensore romano, ma al momento non ci sono ancora margini. Infine, c’è la situazione del centrale danese Kjaer, ma per lui non c’è fretta visto che è diventato il leader della compagine guidata da Stefano Pioli.

I prossimi mesi saranno così decisivi in casa Milan per trovare una soluzione ai rinnovi contrattuali. Da Kessie a Romagnoli passando per Kjaer: cosa succederà?