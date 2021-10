Rassegna le dimissioni dopo le dichiarazioni dell’allenatore: è ufficiale

Dimissioni ormai ufficiali dopo le dichiarazioni dell’allenatore: ecco la nota ufficiale del club granata, le ultime in casa granata

C’è aria di rivoluzione in casa Torino. Ivan Juric si era lamentato nei giorni scorsi della situazione infortunati per alcune situazioni interne dello spogliatoio granata. Ora sono arrivate le dimissioni del dottor Paolo Minafra, come svelato da Sky Sport. Il suo arrivo nella scorsa stagione per sostituire Rodolfo Tavana: Minafra aveva lavorato alla Spal con Davide Vagnati.

Calciomercato Torino, il comunicato ufficiale del club granata

Ecco la nota ufficiale del club granata: “Il Torino Football Club comunica l’interruzione consensuale del rapporto di collaborazione professionale con il dottor Paolo Minafra, Responsabile Sanitario della prima squadra. La Società ringrazia il dottor Minafra per il lavoro svolto”.

Nel post-partita di Torino-Juventus lo stesso Juric aveva svelato in conferenza stampa: “Arrivano le partite e i giocatori mancano. Dal mio punto di vista dobbiamo migliorare assolutamente questa gestione, non è una gestione all’altezza ma secondo me nemmeno vicina a una cosa normale. Bisogna vedere le cose positive ma anche quelle negative”.

Ora il Torino sfiderà il Napoli domenica 17 ottobre per un’altra sfida entusiasmante dopo la sconfitta di misura contro i bianconeri guidati da Massimiliano Allegri.