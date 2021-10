Svolta Juventus: fumata bianca e firma per Dybala

Il futuro di Paulo Dybala sembra essere più chiaro: è arrivata la fumata bianca per il talentuoso giocatore argentino della Juventus

Paulo Dybala sarà ancora un punto di riferimento per tanti anni per la Juventus. L’attaccante argentino è sempre più vicino a firmare il suo rinnovo contrattuale con il club bianconero fino al 2025 come riportato anche dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”.

Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala ad un passo

Il suo agente, Jorge Antun, dopo un periodo trascorso a Torino per sistemare gli ultimi dettagli, è tornato in Argentina visto che l’accordo ormai è stato concluso tra le parti. Con tutti i bonus Dybala arriverà a guadagnare 10 milioni annui fino al 2025: un nuovo passo importante della sua carriera per il talentuoso giocatore argentino al momento ai box per infortunio. L’annuncio potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Il suo contratto era in scadenza nel giugno 2022, ma ormai è arrivata così la svolta dopo un lungo periodo di contatti tra il suo agente e la dirigenza bianconera. Dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, ora Dybala è il punto di riferimento della Juventus in campo e fuori.

Ora manca soltanto l’annuncio ufficiale per il prolungamento contrattuale di Paulo Dybala, che non vede l’ora di tornare in campo dopo l’infortunio rimediato contro la Sampdoria. Dopo la sosta Nazionale lui e Morata guideranno l’attacco di Massimiliano Allegri, che è tornato a collezionare punti importanti in Serie A e in Champions League.