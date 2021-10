Calciomercato Milan, il PSG all’assalto del big: 60 milioni di euro!

Calciomercato Milan: possibile assalto del Paris Saint-Germain ad un titolarissimo di Pioli. Servono 60 milioni di euro: tutti i dettagli

Un altro importante banco di prova superato, ormai l’ennesimo che non stupisce più, per il Milan di Stefano Pioli. La squadra rossonera ha vinto e convinto anche su uno dei campi più difficili della Serie A, quello dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, arrivando addirittura a condurre per 3-0 prima del tentativo di rimonta dei padroni di casa nei minuti finali. Il Milan è stato cinico in attacco e solido in difesa, contro Zapata, Muriel e compagni. Una delle tante note positive è infatti stata il rientro di Simon Kjaer, che insieme a Tomori compone una delle migliori coppie difensive del campionato. Il centrale inglese, in particolare, si sta confermando ad altissimi livelli di partita in partita ed è ormai diventato imprescindibile per Pioli. Prestazioni ribadite anche nelle prime due partite di Champions League, che non sono passate inosservate agli occhi delle big europee. Un top club potrebbe dare l’assalto a Tomori già nel prossimo calciomercato estivo: ecco tutte le cifre e i dettagli. Per restare sempre aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, gli occhi del PSG su Tomori: cifre e dettagli

Il Milan ha riscattato in estate il cartellino del difensore dal Chelsea per 28 milioni di euro. Una valutazione che è già quasi raddoppiata: Tomori è tra gli incedibili della società rossonera che per privarsene chiede ora almeno 50-60 milioni di euro. Uno dei top club che potrebbero pensare al classe 1997 è il Paris Saint-Germain dell’ex Leonardo. La squadra parigina è reduce dalla sconfitta in Ligue 1 contro il Rennes con due gol subiti da Donnarumma. In generale, la difesa appare tutt’altro che solida e Sergio Ramos è ancora un oggetto misterioso, sempre tormentato dagli infortuni.

Nella prossima estate la dirigenza del PSG potrebbe così pensare a Tomori, che si sta affermando come uno dei migliori centrali per gli anni a venire anche sul panorama internazionale. Leonardo è però avvisato: per strappare il 23enne al Milan serviranno almeno 60 milioni di euro.