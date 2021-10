Assalto a Chiesa: la risposta della Juventus alla doppia contropartita

Tutte le big d’Europa sono attratte dal talento di Federico Chiesa: ecco la candidata principale

La Juventus sta trovando partita dopo partita la continuità e il coraggio che in questi mesi ha sempre ricercato Massimiliano Allegri. Le vittorie contro Spezia, Sampdoria e Torino in campionato, ma sopratutto quella in Champions League contro il Chelsea, hanno ridato nuova linfa ad una squadra che sembrava aver smarrito la via e uno degli attori principali di questa rinascita è senza dubbio Federico Chiesa che ha fatto la differenza sia in posizione di esterno che da attaccante per compensare le assenze di Morata e Dybala. Le sue qualità erano già molto chiare alla Fiorentina ma già l’anno scorso, al suo primo anno in bianconero ha messo in mostra un bagaglio tecnico e tattico di notevole rilievo e poi si à definitivamente consacrato all’Europeo con l’Italia, risultando protagonista assoluto della vittoria finale della coppa. Ad oggi sono diverse le squadre che lo seguono con grande attenzione, in particolare il Chelsea, squadra che la Juventus ha battuto proprio con il gol del figlio d’arte.

Il Chelsea a capofitto su Chiesa: doppia contropartita

Il Chelsea vorrebbe portare Federico Chiesa a Londra e per convincere la Juventus sarebbe disposto a sacrificare sia Timo Werner che Marcos Alonso che hanno rispettivamente delle valutazioni di 50 e 15 milioni di euro. La valutazione dell’ex Fiorentina è alle stelle e nonostante il contratto in scadenza a giugno 2022, la società bianconera lo valuta almeno 70 milioni di euro e spingerà forte in questi mesi per il rinnovo.

La Juventus non intende in nessun modo aprire la porta al Chelsea per Chiesa che è considerato uno dei perni del club non solo del presente ma anche del futuro. Certo è che qualora arrivasse un’offerta folle, la società sarebbe costretta a valutarla.