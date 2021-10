Mbappe addio, ribaltone in casa Psg: assist a Juve e Milan

Il futuro di Kylian Mbappe è sempre molto incerto: in estate è stato vicinissimo all’addio, ora arriva l’assist alla Serie A

Il futuro di Kylian Mbappe è molto incerto. L’attaccante francese del PSG è stato vicinissimo alla cessione in estate con il Real Madrid sempre sulle sue tracce da tempo. Lo stesso campione ha svelato in una recente intervista a “L’Equipe” di aver comunicato alla società il suo desiderio di andar via a fine luglio. Per quanto riguarda il suo futuro è tutto molto incerto con la possibilità anche di un possibile rinnovo contrattuale dopo che il suo trasferimento è saltato.

Calciomercato Juve e Milan, Icardi può liberarsi

Così come svelato dal celebre programma spagnolo “El Chiringuito”, il giornalista Pedrerol ha rivelato come il desiderio di Mbappe sia quello di vestire la maglia del Real Madrid, ma potrebbe anche pensare al rinnovo contrattuale con il PSG su consiglio delle persone che lo circondano.

In caso di permanenza al PSG insieme a Messi e Neymar, potrebbe pensare all’addio Mauro Icardi che è diventato ormai un quarta scelta di lusso per Pochettino. Una rosa stratosferica con tanti giocatori ormai che sono scontenti del loro apporto al PSG.

I prossimi mesi saranno decisivi per conoscere con certezza la situazione contrattuale di Kylian Mbappe: le prossime mosse di mercato gireranno intorno alla sua decisione definitiva sul suo futuro.