Ansia per il rinnovo del top, assalto dalle big d’Europa

L’Inter continua a lavorare sul fronte calciomercato per sistemare anche i rinnovi contrattuali: ansia per quello del top player

Al momento non ci sono novità interessanti in vista del futuro di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato ha il contratto in scadenza nel giugno 2022: ora ci sono tutte le riflessioni del caso.

Al momento non ci sono novità per Brozovic che dovrà decidere il suo futuro insieme all’Inter. Proprio nel post-partita della sfida di Champions contro lo Sheriff ha svelato il suo punto di vista: “Bisogna capire in questi giorni cosa dicono loro. E poi vedremo”.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport il rinnovo di Lautaro è ormai fatto così come quello di Barella ad un passo dalla chiusura. Ansia, invece, per Brozovic con il possibile assalto, in particolar modo, del Newcastle: tutto si deciderà dopo la gara con l’Empoli.

Alla finestra ci sarebbero anche PSG e Bayern che potrebbero preparare l’assalto per il centrocampista croato in caso di rottura con l’Inter.