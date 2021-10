Pioggia di milioni per l’addio: Conte sgambetta il Milan

La nuova proprietà del Newcastle ha tutte le intenzioni di fare le cose in grande. Per la panchina il sogno è Conte che nel caso potrebbe fare spesa in Serie A

È esplosa letteralmente la Newcastle-mania in Inghilterra dopo il cambio di proprietà della società bianconera, che passando tra le mani del fondo PIF potrà presto usufruire di soldi freschi anche in sede di calciomercato. I tifosi e tutto l’ambiente sognano in grande in vista delle prossime stagioni, anche se prima di tutto bisognerà risollevare quella attuale. I ‘Magpies’ al momento infatti sono penultimi in Premier League, ed hanno bisogno di un cambio di marcia repentino.

La rivoluzione del Newcastle dovrà partire per forza di cose dalla panchina, per la quale le alte sfere del club sognano Antonio Conte. Il tecnico campione d’Italia uscente è al momento senza squadra dopo l’addio all’Inter consumatosi ad inizio estate.

Calciomercato Milan, Conte al Newcastle ed occhi sui rossoneri: fa gola Theo Hernandez

Le pretendenti per Conte però non mancano: il tecnico salentino infatti potrebbe anche essere intenzionato ad attendere sviluppi da Manchester sponda United, viste le difficoltà di Solskjaer. Nonostante le difficoltà però il Newcastle non ha la minima intenzione di arrendersi, ed è pronto a fare follie dal punto di vista economico per aggiudicarsi l’allenatore salentino.

Nello specifico i ‘Magpies’ potrebbero mettergli in mano carta bianca anche sul mercato. Si sa quanto per il gioco dell’ex nerazzurro siano importanti gli esterni e quindi per accettare il Newcastle vorrebbe una stella assoluta, magari a sinistra. Obiettivo principale diventerebbe quindi Theo Hernandez, mancino francese del Milan che Conte ha avuto modo di affrontare ed osservare da vicino le scorse stagioni in Serie A. Per strapparlo ai rossoneri servirebbe però una vera e propria follia economica da non meno di 70 milioni di euro. Il Milan dal canto suo non ha alcuna intenzione di far partire Hernandez, che per Conte a Newcastle rappresenterebbe il corrispettivo dell’Hakimi interista ma sulla fascia opposta.