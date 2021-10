Calciomercato Napoli, dubbi sul rinnovo: parla Insigne

Ancora tanta incertezza attorno al futuro di Insigne che ha parlato durante il Festival di Trento

Filtra ancora tanta incertezza attorno al futuro di Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro è ha un contratto in scadenza con il Napoli a giugno 2022 che non ha ancora rinnovato. L’accordo tra le parti non è stato ancora trovato nonostante l’incontro di fine settembre tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l’agente del giocatore e adesso c’è una fase di stallo che lascia molto dubbi ai tifosi e a tutto l’ambiente. Alla finestra rimane sempre l’Inter che ha manifestato l’interesse per il campione d’Europa anche durante l’ultima sessione di calciomercato ma anche all’estero sono diverse le squadre interessate all’ex Pescara.

Le difficoltà nel trovare l’accordo che soddisfi entrambe le parti sono evidenti come ha anche confermato lo stesso Insigne che ha parlato della sua situazione contrattuale durante il Festival di Trento: “Ho un contratto fino al 2022, anche se è in scadenza voglio stare solo concentrato sul campo, al di là delle altre situazioni. C’è il mio procuratore che ha parlato con il presidente. Non è una questione facile”.