Juventus, Allegri decisivo: doppia firma in arrivo

La Juventus si gode il successo e soprattutto la crescita dei due calciatori: sembravano in bilico, ora si avvicina il rinnovo

È stata una serata importante per la Juventus, che ha ottenuto il suo quarto successo consecutivo in Serie A e sta provando a rilanciarsi in classifica. I bianconeri hanno battuto la Roma per 1-0 grazie alla rete decisiva di Moise Kean e due calciatori in bilico come Mattia De Sciglio e Federico Bernardeschi hanno dato un grande apporto per ottenere il successo.

Il terzino ha effettuato il cross che ha scaturito poi il gol del vantaggio mentre l’esterno offensivo ha dato una grande mano sia in fase d’attacco che in fase di difesa e ha anche sfiorato il gol con un grande gesto atletico in rovesciata. Massimiliano Allegri ha elogiato entrambi in conferenza stampa e questo potrebbe essere un indizio di mercato.

Calciomercato Juventus, i rinnovi di De Sciglio e Bernardeschi si avvicinano

Sia Mattia De Sciglio che Federico Bernardeschi hanno il contratto in scadenza al termine di questa stagione e il loro futuro sembrava essere in bilico. Dopo la gara di ieri e l’ottimo rendimento con il ritorno di Allegri, però, potrebbe essere cambiato tutto e ora la decisione della Juventus sembrerebbe quella di rinnovare il contratto di entrambi.

Bernardeschi e De Sciglio dunque potrebbero continuare a vestire la maglia bianconera anche in futuro nonostante le tante voci che li vedevano lontani da Torino negli scorsi mesi.