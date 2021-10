Calciomercato Juve, il super scambio a centrocampo può riaprirsi

Calciomercato Juve: un big europeo fatica ad imporsi nella sua nuova squadra. Possibile scambio nella prossima estate. Cifre e dettagli

Il Chelsea campione d'Europa si è confermato in vetta alla classifica di Premier League grazie alla sofferta vittoria arrivata sabato sul campo del Brentford. Un successo firmato da Chilwell, e soprattutto da Mendy autore di grandissime parate. Fanno rumore le cinque partite consecutive senza gol di Romelu Lukaku, ma fa altrettanto rumore l'ambientamento del grande colpo degli ultimi giorni di calciomercato Saul Niguez. L'ex Atletico Madrid ha finora giocato una sola partita di Premier, non ha ancora esordito in Champions e ha di fatto trovato spazio solo in Coppa di Lega. Un impatto da dimenticare, con solo 121 minuti complessivi da quando è arrivato a Londra. Il talento spagnolo potrebbe presto tornare a far parlare di sé in sede di calciomercato: la Juventus è alla finestra. Tutte le cifre e i dettagli.

Calciomercato Juve, Saul fatica ad imporsi nel Chelsea: lo scenario

Saul è stato acquistato dal Chelsea nelle ultime ore del calciomercato estivo attraverso la formula del prestito con un diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro. I suoi primi mesi con la maglia dei Blues sono da dimenticare, e se il classe 1994 dovesse continuare a faticare la sua conferma al Chelsea sarà sempre più complicata. Accostato anche alla Juventus prima del trasferimento in Inghilterra, Saul potrebbe così tornare di moda nella prossima estate in caso di ritorno all'Atletico Madrid, che è ad oggi lo scenario più probabile.

Qualsiasi discorso è ovviamente prematuro, ma non è affatto da escludere che la Juve possa fare un tentativo se lo spagnolo dovesse rientrare ai Colchoneros. Sul piatto potrebbe finire Bentancur, pallino di Simeone già accostato all’Atletico Madrid. Anche il centrocampista uruguaiano è valutato circa 35-40 milioni di euro.