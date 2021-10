La Juventus vuole il difensore della Roma. Proposto lo scambio ma Tiago Pinto preferisce incassare dalla cessione

Juventus e Roma si affronteranno nel posticipo dell’ottava giornata di Serie A. I bianconeri hanno vinto nelle ultime tre partite disputate in campionato e cercheranno di prolungare il trend per restare aggrappati alla vetta della classifica. Mourinho però è uscito vincitore nella sua ultima apparizione all’Allianz Stadium, quando nel novembre 2018 vinse 2-1 con il suo Manchester United nei gironi di Champions League. Il posticipo darà modo alle società di parlare di calciomercato: la Juve punta su Villar per gennaio. Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Juventus, proposto De Sciglio in cambio di Villar

Massimiliano Allegri ha individuato in Gonzalo Villar il rinforzo per la difesa della Juventus. L’età di Bonucci e Chiellini e il numero elevato di partite che sono in programma, costringono la società a ricercare profili adatti a completare la rosa. I bianconeri avrebbero individuato nel giallorosso il difensore ideale a dare il cambio ai due colossi azzurri. Lo spagnolo non ha ancora esordito in questo scorcio di Serie A ed è uno dei possibili partenti a gennaio.

Villar ha 23 anni ed il suo valore si aggira ai 15 milioni di euro. L’obiettivo della Juventus è quello di inserire una contropartita tecnica nell’affare, Mattia de Sciglio. Tiago Pinto sarebbe disposto a fare a meno dello spagnolo ma esclusivamente in cambio di cash.