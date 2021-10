Il Manchester United è atteso dalla sfida di Leicester. Solskjaer punta a riscattare il pareggio con l’Everton e la sconfitta con l’Aston Villa. Intanto tiene banco la situazione di Cristiano Ronaldo che non ha gradito alcune scelte dell’allenatore e pensa all’addio

Il Manchester United riprende il suo cammino in Premier League dalla trasferta di Leicester. I Red Devils sono chiamati a riscattare le ultime due deludenti prestazioni con Aston Villa e Everton, nelle quali hanno totalizzato un solo punto. Solskjaer inoltre, dovrà battere l’Atalanta in Champions League per evitare che la squadra di Gasperini prenda il largo nel girone F. Il mister norvegese è alle prese con la difficile gestione di Cristiano Ronaldo: il fuoriclasse non ha gradito la panchina con l’Everton e ora pensa all’addio.

Cristiano Ronaldo pensa all’addio: ci sono Sporting Lisbona e MLS

Il quotidiano inglese Sun, ha riportato alcune dichiarazioni di una fonte vicina al Manchester United in cui viene espresso il disappunto di Cristiano Ronaldo in seguito alla partita con l’Everton, finita 1-1. Nell’occasione, Ole Gunnar Solskjaer lo ha fatto entrare in campo al minuto 57 sul risultato di 1-0 per lo United. L’allenatore riteneva che il portoghese fosse stanco dopo la partita di Champions League ma CR7 non ha gradito la panchina: “Cristiano ha detto al mister che le vuole giocare tutte dall’inizio – sostiene la fonte del Sun – sarà lui a decidere quando andare in panchina.”

Il portoghese avrebbe anche aggiunto che il Manchester United deve puntare a vincere dei trofei e per farlo è necessario avere i giocatori importanti in campo in ogni partita. Il futuro del bomber ex Juventus potrebbe avere, quindi, una sterzata netta nel prossimo futuro. La situazione potrebbe far cambiare idea e casacca a Cristiano Ronaldo: lo Sporting Lisbona e le squadre della Major League Soccer (MLS) restano alla finestra.