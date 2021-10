Juventus-Roma, Villar non convocato: Mourinho prova lo scambio

Mourinho non convoca Villar neanche per Juventus-Roma, e i bianconeri ci fanno un pensierino: idea scambio per gennaio

La Serie A torna in campo dopo la sosta per le nazionali. Tra le partite più attese dell’ottavo turno di campionato figura Juventus-Roma, in programma domenica 17 ottobre alle 20:45. I bianconeri sono a caccia della quarta vittoria consecutiva, mentre i giallorossi non riescono a trovare continuità.

Una partita delicata, con i due allenatori che hanno visto rientrare gran parte dei giocatori a pochi giorni dall’inizio del match. Tante incognite, una certezza: Gonzalo Villar non farà parte della sfida. Lo spagnolo, classe 1998, non è stato convocato da Mourinho: una pratica che va avanti da inizio stagione, con il ragazzo finito sempre in tribuna in questa prima parte di campionato.

Calciomercato Juventus, provocazione per Villar

Villar ha mostrato qualità nella passata stagione, ma con Mourinho è finito ai margini. La Juventus segue la situazione da vicino, interessata a un giocatore con le sue caratteristiche per la mediana. Se Villar non dovesse trovare spazio, a gennaio potrebbe partire l’assalto. La Roma, però, non vorrebbe cederlo ad una rivale e stuzzica i bianconeri con una provocazione.

L’idea di Mourinho è quella di uno scambio a gennaio tra Villar e Bentancur, giocatore che ha già trovato un assist in stagione, ma non tra i titolarissimi di Allegri. La Juventus non sembra però intenzionata ad accettare offerte a gennaio per l’uruguaiano. Villar resta nei radar, ma lo scambio con Bentancur è una proposta che al momento non viene presa in considerazione dalla dirigenza bianconera. Il nome di Villar è gradito anche al Milan che a gennaio perderà Kessié e Bennacer per la Coppa d’Africa.