Il Milan prosegue il suo periodo nero in ambito infortuni: un altro big si ferma per un problema fisico

Il Milan continua a perdere pezzi: nella gara di San Siro contro l’Hellas Verona, che è in vantaggio di due reti dopo i primi 45 minuti, Stefano Pioli ha perso un altro big per infortunio. Al minuto 36 Ante Rebic è stato costretto a lasciare il campo per un problema fisico. L’attaccante croato che stava disputando un’ottima partita era in dubbio per questa gara viste le sue condizioni non ottimali ma aveva deciso di stingere i denti per esserci vista l’emergenza dei rossoneri.

Rebic si è accasciato al 36′ per un problema al tallone lasciando il posto a Rafael Leao. La sensazione è che il problema del croato possa essere piuttosto serio e in casa Milan c’è preoccupazione soprattutto in vista della gara infrasettimanale di Champions League. Solo gli esami strumentali chiariranno meglio la situazione dell’attaccante rossonero.