Scambio choc in Serie A, l’Inter ci prova: intreccio con Sarri

L’Inter potrebbe tentare di avanzare una clamorosa proposta di scambio in Serie A la prossima estate: intreccio con Maurizio Sarri

L’obiettivo dell’Inter è molto chiaro. I nerazzurri vogliono bissare lo scudetto, trionfando per il secondo anno consecutivo. Compito arduo, considerando gli addii dolorosi alla ‘Beneamata’ in estate e i colpi messi a segno dalle dirette concorrenti. Ma la dirigenza ha svolto un ottimo lavoro in sede di calciomercato e la squadra è ancora altamente competitiva, nonché tra le favorite – se non la favorita – per la conquista del titolo. Una new entry, però, sta deludendo per adesso. Stiamo parlando di Calhanoglu, che ha regalato diverse prestazioni sottotono nelle ultime uscite.

Se il turco dovesse continuare a non convincere, i lombardi potrebbe decidere di sostituirlo e tentare un clamoroso scambio in Serie A. Stefano Sensi non riesce a trovare continuità per via degli infortuni, ma il suo profilo potrebbe stuzzicare il tecnico della Lazio Maurizio Sarri, che notoriamente apprezza molto i giocatori brevilinei e di qualità.

Calciomercato Inter, scambio choc con la Lazio: Sensi nell’affare

Ecco che l’Inter potrebbe offrire l’ex Sassuolo ai biancocelesti per Luis Alberto. Oltre al cartellino del centrocampista, i nerazzurri aggiungerebbero anche una parte cash da 20 milioni di euro. Si tratterebbe di un possibile regalo scudetto per Inzaghi. Il presidente Lotito, però, valuta il suo elemento di punta 40 milioni e non prenderebbe in considerazione eventuali contropartite.

Inoltre, bisogna tenere conto che il trequartista spagnolo piace molto anche a Milan e Juventus, che potrebbero riaffacciarsi in futuro per provare l’assalto. Operazione tutt’altro che semplice per l’Inter.