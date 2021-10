Milan, il bomber già a gennaio e Inter beffata: colpo in Serie A!

Il Milan pianifica le mosse per il mercato di gennaio: possibile rinforzo in attacco in Serie A con l’Inter beffata sul tempo

La Serie A avanza spedita, ma per le società di calcio è già tempo di riflettere sul mercato. Le distanze in vetta sono minime ed ogni dettaglio potrà fare la differenza per la vittoria dello scudetto. Lo sa bene il Milan, falcidiato dagli infortuni in questa prima parte di stagione. La sfortuna ha colpito soprattutto il reparto avanzato e così la dirigenza potrebbe intervenire a gennaio per porre rimedio all’emergenza.

Mister Pioli non ha infatti ancora potuto utilizzare con continuità né Zlatan Ibrahimovic né Giroud. Lo svedese, in campo solo pochi minuti contro la Lazio, ha comunque già trovato un gol in stagione. Ma a gennaio potrebbero esserci novità. Il mirino è infatti puntato su Andrea Belotti, in scadenza con il Torino e lontano da un rinnovo.

Calciomercato Milan, Inter beffata per il bomber

Il giocatore si è potuto mettere poco in mostra in questo avvio di campionato a causa di un infortunio, ma le sue qualità sono fuori discussione. Belotti non rinnoverà con il Torino e ha il Milan nei suoi desideri. I rossoneri sono pronti ad offrire 3-4 milioni di euro ai granata per lasciarlo partire a gennaio ed anticipare così sul tempo l’Inter, interessata al giocatore per giugno.

L’arrivo di Belotti metterebbe sul filo del rasoio il giovane Pellegri, acquistato in estate ma poco preso in considerazione da Pioli che gli preferisce Maldini. L’attaccante potrebbe andare via in anticipo.