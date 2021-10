Tesoretto Morata: arriva il grande bomber alla Juve

La Juventus starebbe pensando al colpo per l’attacco in caso di mancato riscatto di Alvaro Morata: il piano dei bianconeri

La Juventus continua a lavorare in ottica futura in vista della prossima stagione per arrivare a colpi entusiasmanti sul fronte offensivo. In caso di mancato riscatto di Alvaro Morata, la cifra dei 35 milioni sarà riservata ad un suggestivo potenziale attaccante che è esploso definitivamente in Serie A.

Calciomercato Juventus, Vlahovic per il post Morata

La dirigenza bianconera è sempre al lavoro per tentare l’attaccante serbo della Fiorentina, Dusan Vlahovic, che non rinnoverà il suo contratto con il club viola come svelato dal patron Commisso. Così la Juventus ci proverà e, come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, la strategia sarebbe quella di versare i 35 milioni, utili per il riscatto di Morata, proprio per concludere l’affare Vlahovic, valutato intorno ai 60 milioni.

Sulle sue tracce ci sarebbero sempre le big della Premier, come Liverpool e Manchester City, pronte a soffiarlo allo stesso club bianconero che vuole invertire il trend degli ultimi anni.

Una situazione complicata che sarà risolta nei prossimi mesi: Vlahovic dirà addio alla Fiorentina per il passo in avanti decisivo della sua carriera.