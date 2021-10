Vuole andare via: la Juventus prova a chiudere lo scambio

Indigesto il poco spazio avuto negli ultimi mesi e in questo primo scorcio di stagione. La Juventus può provare lo scambio nel calciomercato di gennaio

Allegri voleva il fedelissimo Pjanic, poi finito al Besiktas, e vuole tutt’ora un centrocampista centrale in grado di migliorare geometrie e coperture della sua Juventus. A riguardo, il nome che piace molto (molto anche allo stesso Allegri?) è Aurelien Tchouameni per il quale però il Monaco chiede sui 65-70 milioni di euro. Troppo, specie a gennaio. L’intenzione del club bianconero è infatti quella di provare ad accontentare il tecnico livornese nella prossima sessione di calciomercato. Se non il talento francese, chi? Occhio a Leandro Paredes, argentino di 27 anni esploso qui in Italia con la maglia della Roma prima del trasloco allo Zenit e poi di quello successivo al Paris Saint-Germain.

Il classe ’94 non è mai davvero riuscito ad imporsi in quel di Parigi, con l’arrivo del connazionale Pochettino le cose non sono granché cambiate. Anzi, a partire di quest’anno pure peggiorate visto che nelle prime tredici partite della stagione – complice qualche acciacco fisico – ha collezionato appena 3 presenze e miseri 150′. Rumors mercatari sostengono che voglia assolutamente andar via. Già a gennaio. Paredes in bianconero con quale formula? La Juve ha tutti occupati gli slot per i calciatori extracomunitari, cosa che il 27enne di San Justo è, per questo motivo potrebbe fare un tentativo di scambio con uno degli extraUe dell’attuale rosa: nella fattispecie con Aaron Ramsey.

Calciomercato Juventus, scambio Paredes-Ramsey possibile antipasto dell’affare Icardi

Con questo scambio la Juve si prenderebbe un giocatore di spessore internazionale, liberandosi al contempo di un pesante – come il suo ingaggio di oltre 7 milioni netti, più di due in più di quelli che percepisce l’argentino – quanto ingombrante esubero, appunto il 30enne gallese. Chissà poi che questo affare non possa diventare l’antipasto di un altro, di quello targato Mauro Icardi…