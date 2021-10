Juventus-Roma, tegola per i giallorossi: Mourinho costretto al cambio

Juventus-Roma è iniziata da poco, eppure José Mourinho deve già fronteggiare diversi problemi. Il big esce per infortunio

Juventus-Roma è attualmente sul punteggio di 1-0 per i bianconeri dopo che Moise Kean è riuscito a sbloccare il risultato, spizzando il pallone di testa, dopo il tocco di Rodrigo Bentancur. Sicuramente non una buona notizia per José Mourinho che, dunque, si trova costretto a rimontare, dopo solo pochi minuti di gioco. Come se non bastasse, è arrivato anche un infortunio a privare gli ospiti di uno dei migliori calciatori.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, scambio a sorpresa in Serie A: i dettagli

Juventus-Roma, Zaniolo costretto a uscire: infortunio per il centrocampista

È Nicolò Zaniolo l’uomo costretto a lasciare il campo. Il centrocampista si è accasciato al suolo in seguito a un problema muscolare. Mourinho ha mandato subito Stephan El Shaarawy a scaldarsi, ma il talento ex Inter ha tentato di forzare e restare sul terreno di gioco. Non è servito, dato che dopo qualche minuto Zaniolo ha chiesto il cambio, esattamente al 26esimo del primo tempo.