Juve ok con la Roma, ma Allegri è nel mirino: “Dove pensa di arrivare?”

Massimiliano Allegri è riuscito a superare anche lo scoglio Roma targata Mourinho: ancora una critica nei suoi confronti

Vincere non è mai facile soprattutto in big match entusiasmanti in Serie A. La Juventus ha superato di misura la Roma grazie alla rete di Moise Kean, schierato titolare da Massimiliano Allegri. Prestazioni importanti anche per Bernardeschi e De Sciglio, rivitalizzati dallo stesso allenatore livornese. Una sfida ricca di colpi di scena con il rigore parato anche da Szczesny che ha salvato il risultato in diverse occasioni.

Juventus, Allegri criticato per la prova dei bianconeri

Così il celebre editorialista de il “Corriere della Sera”, Mario Sconcerti, ha criticato ancora una volta lo stesso allenatore livornese: Che squadra è diventata la Juventus? Dove pensa seriamente di arrivare Allegri con questa formula magra?”

La Juventus è tornata alla carica dopo un inizio stagionale completamente da dimenticare, ma lo stesso Sconcerti ha rivelato: “Ha vinto con un rimpallo di testa e niente altro”.

Ora testa alla Champions League con l’impegno ostico in trasferta contro lo Zenit di San Pietroburgo. I bianconeri, dopo il successo a sorpresa contro il Chelsea, vogliono chiudere il discorso qualificazione prima di catapultarsi nuovamente al campionato.