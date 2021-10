Calciomercato Juventus, il Newcastle pronto all’assalto per Donnarumma

Gianluigi Donnarumma potrebbe finire al Newcastle: le ultimissime di calciomercato anche in ottica Juventus e Szczesny

La Juventus di Massimiliano Allegri ora non si ferma più! I bianconeri, che prima della sosta avevano regolato il Torino di Ivan Juric grazie alla rete di Manuel Locatelli, si sono imposti ieri sera all’Allianz Stadium sulla Roma di Josè Mourinho grazie alla rete di Moise Kean ed al rigore sbagliato da Jordan Veretout. Il tecnico livornese sembra aver trovato la quadra nell’undici da schierare ed i risultati ora sono sotto gli occhi di tutti, addetti ai lavori e non. Anche il rendimento di Szczesny, dopo un inizio di stagione non particolarmente esaltante, sta crescendo notevolmente e ciò potrebbe cambiare anche i piani della Juventus in sede di calciomercato, visto comunque l’interesse per Gianluigi Donnarumma.

L’estremo difensore ex Milan infatti, che al PSG non sta ancora trovando il giusto spazio, è un obiettivo della Vecchia Signora o almeno lo era fino a quando il portiere polacco non ha trovato lo stato di forma giusto tornando ad essere la garanzia di un paio di stagioni. Nel frattempo, anche il Newcastle, passato al fondo PIF saudita, pensa a Donnarumma per la porta e sarebbe pronto all’assalto nelle prossime finestre dei trasferimenti.

Calciomercato Juventus, rebus Donnarumma: le ultime

Il Newcastle potrebbe approfittare della non titolarità fissa di Gigio Donnarumma per tentare un assalto nei prossimi mesi al portierone del PSG di Mauricio Pochettino. Il club inglese inoltre avrebbe un altro potenziale vantaggio. Con la Juventus che ha ritrovato infatti Szczesny, il club piemontese potrebbe tirarsi fuori dalla corsa per il classe 1999 ex Milan lasciando strada libera alla società nord-inglese.