Caos in Slovacchia, scontri tra tifosi e invasione: gara sospesa

Giornata da dimenticare per lo sport in Slovacchia: scontri tra tifosi durante l’incontro, l’arbitro effettua il triplice fischio in maniera anticipata

È una domenica da dimenticare quella che si è vissuta in Slovacchia. Nel corso della gara tra Spartak Trnava e Slovan Bratislava, ci sono stati degli scontri tra tifosi che hanno costretto il direttore di gara a sospendere l’incontro e mandare tutti negli spogliatoi in maniera anticipata.

Slovacchia, scontri durante Spartak Trnava-Slovan Bratislava: match sospeso

La gara tra questi due club è sempre ad alto rischio per via della forte rivalità tra le tifoserie. Al 15′ di gioco infatti i sostenitori delle due società hanno fatto invasione di campo e c’è stato un lancio di oggetti, petardi e fuochi d’artificio. La partita non è stata più ripresa e la polizia è intervenuta per fermare lo scontro.