Altra panchina a rischio esonero in Serie A: doppio sostituto

La Serie A è tornata a regalare emozioni: situazione in bilico nelle retrovie, con una panchina che rischia di saltare e Iachini in allarme

Il campionato di Serie A non permette distrazioni e per alcune squadre è già tempo di bilanci. Nel weekend costato la panchina a Castori, allenatore della Salernitana, altri club sono pronti a mettere sulla graticola le rispettive guide tecniche. Il livello della competizione si è infatti alzato e non si può perdere terreno, nonostante siano passate appena otto giornate.

Tra le situazioni in bilico c’è quella della Sampdoria, sprofondata nelle retrovie dopo un buon inizio di campionato. I doriani hanno collezionato tre sconfitte nelle ultime quattro partite, l’ultima in casa del Cagliari per 3-1. I sardi, ancora mai vittoriosi, hanno messo in crisi le certezze dei genovesi, ora in piena zona retrocessione con 6 punti conquistati in otto partite.

Calciomercato, panchina in bilico in Serie A

Una situazione che fa tremare Roberto D’Aversa, subentrato a Ranieri da inizio stagione. Il tecnico ex Parma sarà testato venerdì, nel derby ligure contro lo Spezia. Un risultato negativo potrebbe costargli la panchina. Secondo quanto riferisce ‘Il Secolo XIX’, infatti, il patron Ferrero è atteso tra oggi e domani in città per studiare la situazione.

Sono giorni piuttosto caldi per la panchina di Roberto D’Aversa, tanto che, all’orizzonte, starebbero già iniziando a stagliarsi i nomi di Giuseppe Iachini ed Eugenio Corini per la sostituzione. Per il primo si tratterebbe di un ritorno dopo l’esperienza in blucerchiato nel 2011-12, quando la Sampdoria militava in Serie B.