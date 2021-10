Lotito, che stoccata a Inzaghi: “Per lui non poteva giocare alla Lazio”

Lazio-Inter ha acceso il weekend di Serie A: il presidente Lotito si gode la vittoria e manda un messaggio diretto a Inzaghi

La Lazio torna al successo contro l’Inter in una partita dove è successo veramente di tutto. Dopo il derby, mister Maurizio Sarri conquista il suo secondo big match consecutivo e batte 3-1 l’ex tecnico biancoceleste, Simone Inzaghi. Mattatore della serata Felipe Anderson, finito sotto la lente d’ingrandimento per il gol del momentaneo 2-1, arrivato in una situazione controversa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Brozovic in bilico: rifiuto clamoroso

Il brasiliano, regolamento alla mano, non ha infranto nessuna regola. L’esterno si è confermato tra gli uomini più in forma del campionato: tre gol e due assist in questa Serie A, e uno dei giocatori più utilizzati da Maurizio Sarri nel suo fido 4-3-3. Tutta un’altra aria, insomma, rispetto a qualche anno fa, quando Felipe Anderson andò via dalla Lazio per un rapporto burrascoso con Simone Inzaghi.

Lazio-Inter, la stoccata di Lotito a Inzaghi

A confermarlo è il presidente Lotito, in un’intervista a ‘Il Messaggero’: “E pensare che per l’ex allenatore non poteva più giocare nella Lazio“, dice soddisfatto. Una stoccata non da poco per Inzaghi, che all’Olimpico ha raccolto la prima sconfitta in campionato dell’Inter. “Felipe mi aveva promesso un gol, così è stato”, sentenzia il patron. Il brasiliano ha ritrovato il suo ambiente e la fiducia di un allenatore per esprimersi al meglio.

LEGGI ANCHE >>> Inter, addio a costo zero: Sarri prepara lo scippo perfetto

Mastica amaro Simone Inzaghi: “Quando Tare mi ha detto che si poteva riprendere Felipe, non ci ho pensato un attimo – confida il presidente – perché io non avrei nemmeno mai voluto cederlo”. Inzaghi lo aveva mollato dopo un litigio. Corsi e ricorsi storici: Anderson ha avuto la sua rivincita. Appuntamento alla prossima puntata.