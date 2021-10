Nuova occasione dal PSG: può arrivare in Serie A a gennaio

Diversi giocatori stanno trovando poco spazio nel PSG di Pochettino: possibile nuova occasione per le big di Serie A. Tutte le cifre e i dettagli

Dalle scadenze al prossimo giugno alle possibili occasioni di gennaio: il calciomercato invernale si avvicina e si profilano mesi piuttosto caldi su più fronti. A tenere banco in queste settimane è soprattutto la questione rinnovi di diversi big in Serie A, da Kessié e Brozovic a Belotti e Insigne. Ma non solo. Le big monitorano anche possibili occasioni dai top club europei: giocatori che stanno trovando poco spazio alla ricerca di un nuovo ruolo da protagonisti. E si guarderà soprattutto in casa PSG: ecco la nuova occasione per Juventus e Roma. Per restare sempre aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus e Roma, occasione Danilo Pereira dal PSG: tutti i dettagli

Tra i giocatori meno utilizzati da Pochettino c'è Danilo Pereira. Il mediano portoghese è spesso relegato in panchina ed a tutti gli effetti una riserva nelle gerarchie del tecnico argentino. L'ex Porto rappresenta un'alternativa e, a 30 anni da poco compiuti, a gennaio potrebbe cercare una nuova sistemazione per ritrovare continuità ed un ruolo da titolare. Intermediari potrebbero così proporre il cartellino del centrocampista in Serie A, a Juventus e Roma, attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto.

Danilo Pereira è legato al Paris Saint-Germain da un lungo contratto fino al 2025, ma comunque valutato dalla società parigina circa 15 milioni di euro. Una possibile occasione a costi contenuti e dal rendimento garantito per Juventus e Roma. Staremo a vedere.