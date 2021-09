Un attaccante per la Roma: via libera di Mourinho alla Juventus

La Roma punta il giovane attaccante turco e libera l’attaccante spagnolo per gennaio

La Roma è stata una delle più grandi protagoniste del calciomercato estivo italiano ma non vuole fermarsi. José Mourinho chiede un altro attaccante, considerando che Borja Mayoral non rientra nei suoi piani e potrebbe andar via dalla Capitale già a gennaio. I giallorossi, secondo quanto riportato da ‘elgoldigital.com’, hanno, infatti, messo gli occhi sull’attaccante rumeno classe ’98 Ianis Hagi che attualmente milita in Scozia, nei Rangers Glasgow. La stampa transalpina conferma che la trattativa è in uno stato molto avanzato e che il giovane calciatore, abile sia da attaccante esterno che da trequartista, potrebbe diventare giallorosso già a gennaio. Questo libererebbe Borja Mayoral per il suo trasferimento al Celta Vigo ma potrebbe aprirsi un altro scenario.

La Roma va su Hagi e libera Mayoral: ipotesi Juve

La Roma potrebbe presto chiudere il colpo Hagi per 20 milioni di euro per dare un’alternativa in più a Mourinho in quel reparto e può contare sulla volontà del giocatore di trasferirsi in Italia. Di conseguenza sembra ormai segnato l’addio di Mayoral e a sorpresa potrebbe inserirsi la Juventus che cerca un altro centravanti che possa far rifiatare Alvaro Morata. Lo spagnolo ex Real Madrid non ha più trovato spazio da quando è arrivato Abraham ma lo scorso anno ha dimostrato il suo valore e i bianconeri ci stanno pensando.