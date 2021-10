Morata può dire addio: intreccio con il sogno della Juventus

La Juventus ha un sogno per rinforzare il proprio reparto offensivo: con l’arrivo di questo innesto, sarà addio a Morata

Alvaro Morata potrebbe vivere la sua ultima stagione con la Juventus. L’attaccante spagnolo era tornato a Torino nell’estate del 2019 in prestito biennale dall’Atletico Madrid. La ‘Vecchia Signora’ aveva dovuto investire 20 milioni per far vestire di nuovo il bianconero al classe ’92. Aumentano, però, i dubbi sul riscatto dei piemontesi. Servirebbero in tal senso altri 35 milioni di euro, non proprio una cifra fattibile. L’età del centravanti, inoltre, inizia a pesare – anche a livello economico – e il desiderio del club di Agnelli è quello di aggiungere in quel ruolo un grande nome.

Il sogno, come noto, è Vlahovic della Fiorentina. Il trasferimento del serbo, per il quale c’è la forte concorrenza della Premier League, richiede una cifra superiore ai 70 milioni di euro. Stando a quanto riferisce ‘Calciomercato.it’, con l’eventuale arrivo della stellina 21enne lo spagnolo direbbe addio. La Juve, dal canto suo, non si farebbe condizionare dalla somma già spesa per il suo attuale centravanti. A quel punto, Morata rientrerebbe alla corte di Simeone, dove per lui ad oggi non c’è spazio. Una possibilità concreta potrebbe essere la Premier, dove ha diversi estimatori come il Tottenham. Morata sempre più lontano da Torino, con Vlahovic sullo sfondo.