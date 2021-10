Juventus, il miliardario Newcastle alla finestra: via per 25 milioni

Il Newcastle è di ora di proprietà di un fondo arabo e pronto a follie sul mercato: obiettivo da 25 milioni in casa Juventus

Il calciomercato inizia già a tessere le sue trame per possibili affari da concludere nella prossima estate. Movimenti in entrata e in uscita coinvolgeranno sicuramente la Juventus, insoddisfatta dopo i trasferimenti dell’ultima sessione. Mister Massimiliano Allegri potrebbe rinnovare la rosa in diversi reparti e novità sono attese anche in difesa.

LEGGI ANCHE >>> Bomber per Juventus e Milan: colpo a prezzo di saldo

La Juventus potrebbe infatti rivedere i propri portieri per la prossima stagione. Tra tutti è in bilico il futuro di Wojciech Szczesny, in scadenza nel 2024, ma protagonista di alcuni interventi poco fortunati in questo inizio di stagione. L’ex Roma ha 31 anni e ancora diverse primavere da vivere come protagonista. Il suo cartellino attira e la Juventus è pronta ad ascoltare offerte. Il polacco non è incedibile.

Calciomercato Juventus, interesse del Newcastle

Sulle tracce di Szczesny ci sarebbe il Newcastle, da poco passato in gestione ad uno dei fondi dell’Arabia Saudita più ricchi al mondo. Il progetto ambizioso degli imprenditori potrebbe ripartire con il polacco tra i pali, giocatore che conosce molto bene la Premier League dopo gli anni all’Arsenal.

LEGGI ANCHE >>> Rinnovo bloccato da Mendes, lui vuole restare: tentazione Juve

La Juventus detta però le condizioni e per Szczesny non scende da una valutazione di 25 milioni di euro. Il club bianconero è disposto a trattare, ma non a regalare il cartellino del portiere, giocatore che gode appieno della fiducia di Allegri e del suo staff.