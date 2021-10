Calciomercato Juve, ecco il prossimo colpo targato Raiola: ipotesi di scambio

Calciomercato Juve: possibile ritorno di fiamma per un gioiello dell’Ajax. Ipotesi di scambio: tutte le cifre e i dettagli

“È forte, fisico, tecnico e alto: diciamo che qualche somiglianza con Pogba c’è, ma non mettiamo troppa pressione su Ryan. È un ragazzo del 2002″. A ‘Tuttosport’, l’ex portiere ed attuale dirigente dell’Ajax Edwin van der Sar ha parlato così di Ryan Gravenberch. Il centrocampista olandese è stato accostato alla Juventus e fa gola ai principali top club europei. In cima alla lista di Cherubini sembrano essere piombati Tchouameni e van de Beek, ma la società bianconera non ha perso di vista nemmeno il talento dell’Ajax. Un obiettivo meno costoso di Tchouameni ma dalla stesse prospettive, e ancora più giovane del gioiello francese del Monaco. La Juventus potrebbe dunque tornare alla carica anche per Gravenberch: ecco l’ipotesi di scambio e tutti i dettagli. Per restare sempre aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juve, Gravenberch nel mirino: possibile carta McKennie

Si profila un’asta internazionale per Tchouameni, la cui valutazione ha già superato i 40 milioni di euro, e nelle ultime ore si è addirittura parlato di cifre vicine ai 60 milioni. Gravenberch è invece in scadenza di contratto nel 2023 e valutato dall’Ajax circa 30-35 milioni di euro. Nel caso in cui la dirigenza bianconera non dovesse arrivare al talento francese, che è ad oggi il preferito di Cherubini, la Juve potrebbe così virare sul classe 2002 sfruttando anche i rapporti con Mino Raiola, agente del calciatore. Per restare sempre aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Sul piatto potrebbe finire anche il cartellino di Weston McKennie, ormai scaricato da Allegri e finito di fatto sul mercato. La valutazione dell’americano è simile a quella di Gravenberch. La Juventus non dimentica il gioiello olandese.