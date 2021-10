Assalto improvviso: Juve, Inter e Milan ko per il bomber

Juventus, Inter e Milan pensano a rinforzarsi ma le inglesi si fanno avanti e provano a beffare anche le squadre italiane

È ancora tutto da decidere il futuro di Dusan Vlahovic, che dall’anno scorso a oggi ha impressionato tutti e per questo ha attirato le attenzioni delle grandi squadre d’Europa. Il calciatore serbo ha realizzato ben 21 reti nella scorsa stagione di Serie A in 37 gare giocate con la compagine viola.

LEGGI ANCHE >>> Addio eccellente in casa Juventus: maxi affare in Bundesliga

In questa stagione l’inizio non è stato così negativo e in Coppa Italia sono stati realizzati due gol in una partita mentre in Serie A ha siglato quattro reti ed è al quarto posto nella classifica marcatori, alle spalle di Immobile, Dzeko e Lautaro Martinez. Sulle sue tracce ci sono Juventus, Inter e Milan ma non solo.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, tre colpi in Serie A: Milan e Inter finiscono al tappeto

Calciomercato, beffa per Juventus, Inter e Milan: il Liverpool punta su Vlahovic

Il classe 2000 è finito ormai in orbita delle grandi squadre e per questo motivo per le italiane non sarà facile farlo restare in Serie A. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, infatti, su Vlahovic ci sarebbero anche Manchester City, Chelsea e soprattutto Liverpool che cerca un nuovo colpo per l’attacco.

LEGGI ANCHE >>> Conte prepara la maxi beffa all’Inter: pronti 130 milioni

I ‘Reds’ hanno intenzione di cercare l’assalto già a gennaio e per questo potrebbero beffare in maniera definitiva sia la Juventus che Milan e Inter.