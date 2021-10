Juventus, tre colpi in Serie A: Milan e Inter finiscono al tappeto

La Juventus si conferma tra le protagonisti del calciomercato. Vlahovic e non solo: ecco il piano dei bianconeri

La Juventus è pronta a riprendersi la scena sul calciomercato. Come noto, nei piani del club bianconero c’è l’acquisto di un nuovo centravanti con Morata che rischia concretamente di farne le spese. Il nome forte è quello di Dusan Vlahovic, il quale ha rotto con la Fiorentina, in particolare col patron nonché presidente Commisso dopo aver rifiutato l’ultima proposta di rinnovo da 4 milioni netti a stagione. Il serbo può dire addio già a gennaio, anche se la Juventus, costretta a fronteggiare una concorrenza agguerrita in cui è presente il Tottenham dell’ex Paratici, ha intenzione di muoversi più in vista dell’estate. In tal senso, però, non sarebbe riproponibile l’affare Chiesa, ovvero il prestito biennale con obbligo di riscatto a meno di un prolungamento ad arte del contratto attualmente in scadenza nel 2023.

Comunque non ci sono dubbi: il tentativo per Vlahovic verrà fatto, magari davvero già nella finestra invernale (così possibile un prestito di un anno e mezzo sempre con annesso obbligo) dove Commisso potrebbe dire sì a una proposta inferiore ai 60 milioni bonus inclusi.

Vlahovic potrebbe comunque non essere l’unico colpo in Serie A de ‘La Vecchia Signora’ nei mesi a venire. Già, perché sulla lista della spesa figura anche Romagnoli, in scadenza col Milan e quindi eventualmente colpo a zero (il legame con Raiola può, come spesso accaduto, fare la differenza in positivo), e probabilmente Andrea Cambiaso, terzino sinistro rivelazione del Genoa.

Classe 2000 come Vlahovic, il ligure è in scadenza a giugno ma difficilmente la società di Andrea Agnelli farebbe uno sgarbo alla nuova proprietà statunitense del ‘Grifone’. Cambiaso verrebbe quindi acquistato (per 6-7 milioni?) dopo il rinnovo e, come Rovella, lasciato a Genova per maturare.

Se con Romagnoli a zero i bianconeri befferebbero il Milan, con l’ingaggio di Cambiaso invece l’Inter. I nerazzurri sono infatti da settimane, in maniera concreta, sulle tracce del 21enne in previsione di un restyling sulla corsia mancina. Alle milanesi, in verità, piace molto pure Vlahovic (è stato il primo obiettivo di Marotta, a proposito di ex, per il post Lukaku), seppur l’ex Partizan Belgrado abbia ormai raggiunto una quotazione fuori parametro per entrambe.

A.R.