Addio eccellente in casa Juventus: maxi affare in Bundesliga

La Juventus è sempre molto attiva sul fronte calciomercato tra acquisti e cessioni da urlo: possibile affare in Bundesliga con scambio

Saranno settimane intense in casa Juventus in vista dei prossimi mesi. La dirigenza bianconera è sempre al lavoro per trovare soluzioni vantaggiose e funzionali all’idea tattica di Massimiliano Allegri. Lo stesso allenatore livornese dovrà continuare su questa linea dopo l’inizio non troppo esaltante. In poco tempo subito ha sistemato le cose, ma ora c’è bisogno di un tour de force tra gli impegni in campionato e in Champions League.

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Calciomercato Juventus, Kulusevski sempre più lontano

In questo primo inizio di stagione il talentuoso giocatore svedese, Dejan Kulusevski, non ha entusiasmato più di tanto quando è stato chiamato in causa dallo stesso Allegri. Con Morata e Dybala attualmente ai box per infortunio, il tecnico livornese ha optato per Chiesa e Bernardeschi al centro dell’attacco. L’ex Atalanta non è riuscito a mettere in mostra tutto il suo talento e così potrebbe pensare al suo addio per tornare a splendere di luce propria.

LEGGI ANCHE >>> Tecnico in bilico, ritorno di fiamma per Pirlo

Per lui ci sarebbe il forte interessamento del Borussia Dortmund, che avrebbe intenzione di inserire nel maxi affare Witsel e Zagadou a gennaio con una valutazione di 8 milioni ciascuno. La Juventus chiede per Kulusevski almeno 35-40 milioni e così potrebbe essere intavolata una trattativa con due giocatori più cash per accontentare le richieste dei bianconeri.

La Juventus continua a lavorare in vista della prossima stagione per accontentare anche le richieste dei giocatori in rosa.