Contatti ufficiali per il top player: la Juventus prova il colpo

La Juventus intende rinforzare nei prossimi mesi la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri: contatti ufficiali

Saranno mesi intensi in casa Juventus anche per quanto riguarda il fronte calciomercato. La dirigenza bianconera è al lavoro per arrivare a top player in grado di incrementare il tasso tecnico all’interno della compagine guidata da Massimiliano Allegri. Lo stesso allenatore livornese avrebbe bisogno di innesti importanti nella parte centrale di campo: ci sarebbero stati già contatti ufficiali per il big a gennaio.

Calciomercato Juventus, contatti per van de Beek

Come svelato dall’edizione odierna de “La Stampa” la dirigenza bianconera si è mossa già per chiedere informazioni sul centrocampista olandese del Manchester United, Donny van de Beek, che non farebbe più parte dei piani del manager Solskjaer.

Ci sarebbero stati così contatti ufficiali con l’agente Guido Albers con Cherubini protagonisti: c’è da monitorare così la situazione di Aaron Ramsey. In caso di cessione del centrocampista gallese, la Juventus proverebbe così l’assalto per il giocatore olandese voglioso di tornare a splendere dopo l’exploit con la maglia dell’Ajax.

La Juventus vuole incrementare il tasso tecnico della compagine bianconera: van de Beek è nel mirino ormai da tanto tempo. A gennaio potrebbe esserci così la svolta decisiva.